«Хорошая девочка»: Стеша Маликова создала элегантный образ с платьем и воротничком «Клодин»

Начинающая бизнес-леди Стеша Маликова показала, как преобразить повседневное черное платье.
Знаменитость встретилась в ресторане «Хорошая девочка» с моделью и блогером Ксенией Шипиловой. Стеша сфотографировалась в заведении возле фирменного зеркала. Кадр Маликова опубликовала в личном микроблоге.
На фото Стефания продемонстрировала черное платье с разлетающейся юбкой. Бархатное изделие было украшено белым воротничком «Клодин». Маликова придала волосам легкую завивку. И завершила романтичный образ массивными сережками и грубыми ботинками.
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Стеша Маликова в платье с воротничком. Фото: соцсети
Белые носочки и грубые ботинки стали акцентным моментом в образе Стеши. Они придали брутальность и дерзость милому луку.