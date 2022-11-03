«Хорошая девочка»: Стеша Маликова создала элегантный образ с платьем и воротничком «Клодин»

Стефания Маликова

Стефания Маликова. Фото: соцсети 

Наследница композитора Дмитрия Маликова пришла на встречу блогеров и стилистов Ксении Шипиловой.

Начинающая бизнес-леди Стеша Маликова показала, как преобразить повседневное черное платье.

Знаменитость встретилась в ресторане «Хорошая девочка» с моделью и блогером Ксенией Шипиловой. Стеша сфотографировалась в заведении возле фирменного зеркала. Кадр Маликова опубликовала в личном микроблоге.

На фото Стефания продемонстрировала черное платье с разлетающейся юбкой. Бархатное изделие было украшено белым воротничком «Клодин». Маликова придала волосам легкую завивку. И завершила романтичный образ массивными сережками и грубыми ботинками.

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Стеша Маликова в платье с воротничком. Фото: соцсети 

Белые носочки и грубые ботинки стали акцентным моментом в образе Стеши. Они придали брутальность и дерзость милому луку.

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