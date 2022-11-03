Шарф на плече – стильная деталь: Нетребко в модной блузке и джинсах скинни появилась с сыном в парке Ретиро

А теперь Нетребко оказалась в городском парке в мадридском районе Ретиро. Она решила насладиться красотами природы вместе с сыном Тьяго. Оперная дива была в джинсах скинни голубого цвета и принтованной блузке с веселым узором.

Лук дополняли пудровые мюли и ярка сумка цвета электрик. Анна решила надеть очки с цветными стеклами и оправой, а также накинула на одно плечо широкий зеленый шарф.

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