Шарф на плече – стильная деталь: Нетребко в модной блузке и джинсах скинни появилась с сыном в парке Ретиро

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она регулярно путешествует по миру и дает концерты в Италии, Франции, Израиле. Недавно артистка смогла провести дома в Вене. Она почти не отдыхает, любит принимать гостей и посещает новые места во время гастролей.
Недавно Анна приехала в Испанию. Она успела побывать в разных городах. С собой артистка снова взяла много нарядов. Недавно она щегольнула в летящем платье в Мадриде после концерта. А вот во время поездки во дворец артистка предстала в леопардовой шляпке и узких брюках.
А теперь Нетребко оказалась в городском парке в мадридском районе Ретиро. Она решила насладиться красотами природы вместе с сыном Тьяго. Оперная дива была в джинсах скинни голубого цвета и принтованной блузке с веселым узором.
Лук дополняли пудровые мюли и ярка сумка цвета электрик. Анна решила надеть очки с цветными стеклами и оправой, а также накинула на одно плечо широкий зеленый шарф.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды.
«Октябрь подарил нам много теплых и красочных дней и мы благодарны за это… Осень в парке Ретиро», – написала звезда.
На фото с ней отметился и сын. Они подкидывали листву. Тьяго подрос и уже почти перерос маму. У него каникулы, поэтому мальчик проводит время с родительницей.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нетребко. многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.
«В этом сезоне в моде сочетание не сочетаемого. В первую очередь речь идет о текстурах: мягкое и грубое, легкое и тяжелое. Поэтому микс летящей ткани блузы и теплого шарфа выглядят неплохо.
Кстати, цветовое решение блузы связывает образ воедино. В принте есть и зеленый, и синий. И даже коричневый цвет здесь к месту: земля, вода и земля.
Образ не фееричный, не замысловатый, но милый и имеет право на жизнь», – высказался эксперт.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro