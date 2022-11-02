Модели джинсов, которые всегда будут в моде

Стилисты назвали модели джинсов, которые будут в моде всегда. В первую очередь, речь идет о моделях прямого кроя в классических оттенках: голубой, темно-синий, серый и черный.

Также никогда не потеряют своей актуальности облегающие джинсы с низкой посадкой, которые были писком моды в 2000-х годах. Такие модели сочетаются с любой обувью: от кроссовок до ботильонов на каблуке.

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Ну, и широкие джинсы будут в вечном топе, которые отличает объем и мягкое расширение книзу, считают в Gloria Jeans.