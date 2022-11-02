«В тренде»: Бородина в длинной юбке плиссе Prada и массивных «оксфордах» отправилась в театр

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала настоящей звездой «Дома-2», так как является его бессменной ведущей. Все чаще Ксения посещает премии и красные дорожки. Она в 39 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом. Светская львица не скрывает, что следит за модой.
Так как Бородина не любит холод, она обзавелась осенними нарядами. Накануне телеведущая похвасталась клетчатым жакетом-дубленкой. Также она купила твидовый костюм и белоснежное пальто. Свой образы ей нравится дополнять акцентной обувью.
На этот раз Ксения собралась в театр. Она решила облачиться в пудровое поло и длинную черную юбку плиссе Prada. Лук свой телеведущая дополнила сумкой в тон и ботинками «оксфордами» на тракторной подошве. Она предпочла подчеркнуть тонкие щиколотки. Поклонники пришли в восторг от ее осеннего аутфита для театра.
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А вот для сайта Teleprogramma.proее образ оценила имидж-стилист Елена Бестави.
«Летящие юбки А-образного силуэта сейчас в тренде. Длинна макси позволяют визуально скорректировать фигуру, сделать ее стройнее. Юбки подобного силуэта хорошо смотрятся на любой фигуре.
Подобные «оксфорды» в тренде, но на мой взгляд надевать их в театр абсолютно неуместно. Я помню те времена, когда в театр надевали все самое лучшее, в том числе меха и бриллианты. Для подобные образы для театра не совсем уместные. Да, ритм жизни поменялся.
Часто в театр люди попадают после работы. Естественно, что переодеваться нет возможности. Но если поход в театр запланирован и есть возможность одеться более торжественно, то это должно быть обязательно.
Меня просто немного удивляет, когда люди для светских вечеринок очень тщательно подбирают наряды, а к театру относятся менее уважительно», – поделилась эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro