«В тренде»: Бородина в длинной юбке плиссе Prada и массивных «оксфордах» отправилась в театр

А вот для сайта Teleprogramma.proее образ оценила имидж-стилист Елена Бестави.

«Летящие юбки А-образного силуэта сейчас в тренде. Длинна макси позволяют визуально скорректировать фигуру, сделать ее стройнее. Юбки подобного силуэта хорошо смотрятся на любой фигуре.

Подобные «оксфорды» в тренде, но на мой взгляд надевать их в театр абсолютно неуместно. Я помню те времена, когда в театр надевали все самое лучшее, в том числе меха и бриллианты. Для подобные образы для театра не совсем уместные. Да, ритм жизни поменялся.

Часто в театр люди попадают после работы. Естественно, что переодеваться нет возможности. Но если поход в театр запланирован и есть возможность одеться более торжественно, то это должно быть обязательно.

Меня просто немного удивляет, когда люди для светских вечеринок очень тщательно подбирают наряды, а к театру относятся менее уважительно», – поделилась эксперт.