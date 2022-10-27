«Всегда удлиняет ноги»: Подольская в ультрамодной юбке с разрезом и гипюровой блузке щегольнула на вечеринке

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Для такого случая Наталья облачилась в черную юбку макси с разрезом. Она дополнила лук белой блузкой из гипюра с кружевом. Певица сделала акцент на талии. Она дополнила образ ботильонами Prada на шпильке. Артистка позировала с сыновьями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Однако некоторые посчитали, что наряд не подходит для мероприятия.