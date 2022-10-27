«Всегда удлиняет ноги»: Подольская в ультрамодной юбке с разрезом и гипюровой блузке щегольнула на вечеринке

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: Global Look Press

Певица для праздника в честь своего сына Ивана выбрала сдержанный, но женственный наряд. Ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Наталья Подольская уже давно стала известной певицей. Она является выпускницей «Фабрики звезд». Уже больше 10 лет артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она старается держать себя в форме и не перестает наряжаться, чтобы радовать возлюбленного. Супругу звезда также подарила сыновей: Артемий и Ивана.

На днях Подольская отметила день рождения младшего наследника. Она устроила праздник, на котором появились друзья и родные. А вот Пресняков пропустил вечеринку, так как только вернулся с гастролей. в соцсети артистка поделилась кадрами с праздника. 

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Для такого случая Наталья облачилась в черную юбку макси с разрезом. Она дополнила лук белой блузкой из гипюра с кружевом. Певица сделала акцент на талии. Она дополнила образ ботильонами Prada на шпильке. Артистка позировала с сыновьями. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. Однако некоторые посчитали, что наряд не подходит для мероприятия. 

Наталья Подольская с подругами. Фото: соцсети звезды

Лук Натальи оценила для сайта  Teleprogramma.pro имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Натальи Подольской актуальный и соответсвует последним тенденциям мира моды. Юбка макси, как и ультра мини – мегапопулярны! Особенно популярны разрезы в этом сезоне на платьях, на пиджаках, на брюках, юбках. Неважно, трикотаж это или костюмная ткань. Разрез и длинная юбка – это два тренда в одном! 

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды

Белая блузка, если бы не разрез и гипюровая прозрачность, то можно было бы отнести к академичному стилю. Но здесь мы видим еще один тренд – прозрачность гипюра. Цветочный принт делает основной акцент на то, что это детское мероприятие. Здесь нужно внести мягкость, нежность, женственность. Поэтому цветочный гипюр как нельзя кстати смягчил и сделал этот уместным для детского праздника. 

Конечно, высокий разрез всегда удлиняет ноги. И без того прекрасную фигуру Подольской он делает еще более привлекательной. Полупрозрачность, это касается блузки, на стройном теле это всегда про легкость и хрупкость. Этот образ идеально подает фигуру Натальи», – высказалась эксперт. 

Наталья Подольская с сыновьями и Владимир Пресняков – старший. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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