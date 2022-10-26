Джиджи Хадид пришла поддержать Томми Хилфигера в вельветовом наряде его бренда

Вечером 25 октября знаменитая модель Джиджи Хадид обратила на себя внимание на красной ковровой дорожке на церемонии вручения наград модной премии WWD Honors Awards 2022 в Нью-Йорке.
27-летняя блондинка вышла в свет в синем вельветовом костюме. К вашему сведению, это наряд бренда Tommy Hilfiger. Его дизайнер Томми Хилфигер тоже присутствовал на этом мероприятии и даже получил премию за свои достижения в жизни. Модель явно приходила поддержать известного кутюрье.
Джиджи Хадид в костюме от Tommy Hilfiger. Фото: Global Look Press
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Тут, кстати, ходят слухи, что Джиджи встречается со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Но знаменитости пока тщательно скрывают свои отношения.