Джиджи Хадид пришла поддержать Томми Хилфигера в вельветовом наряде его бренда

Томми Хилфигер и Джиджи Хадид

Томми Хилфигер и Джиджи Хадид на WWD Honors Awards 2022. Фото: Global Look Press

Модель сочетала синий костюм с белыми блузкой и туфлями.

Вечером 25 октября знаменитая модель Джиджи Хадид обратила на себя внимание на красной ковровой дорожке на церемонии вручения наград модной премии WWD Honors Awards 2022 в Нью-Йорке.

27-летняя блондинка вышла в свет в синем вельветовом костюме. К вашему сведению, это наряд бренда Tommy Hilfiger. Его дизайнер Томми Хилфигер тоже присутствовал на этом мероприятии и даже получил премию за свои достижения в жизни. Модель явно приходила поддержать известного кутюрье.

Джиджи Хадид в костюме от Tommy Hilfiger. Фото: Global Look Press

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Тут, кстати, ходят слухи, что Джиджи встречается со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо. Но знаменитости пока тщательно скрывают свои отношения.

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