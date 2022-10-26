«Прекрасно обыгрывает шикарную фигуру»: Федорова в черном платье-футляре с открытыми плечами появилась в Кремле

Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

Победительница конкурсов красоты вышла в свет в женственном образе. Модельер Наз Маер восхитился ее нарядом.

Оксана Федорова 20 лет назад прославилась на всю страну. Она стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Оксана не только участвовала в дефиле, но и стала телеведущей. Теперь она организовывает светские мероприятия. Для каждого появления на публике артистка выбирает элегантные образы.

Не так давно Оксана прогадала с образом. В жакете и брюках-кюлотах она появилась в театре. Однако наряд испортил ее фигуру. Но такие промахи светская львица редко допускает. На днях она появилась в Кремле. 

Федорова пришла на турнир Кубок Кремля. Она облачилась в черное платье-футляр с открытыми плечами. Телеведущая сделала акцент на стройных ногах. Туфли-лодочки дополнили ее лук. Она сделала легкие локоны и неброский макияж. Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана в 44 года. 

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Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила модельер Наз Маер. Он признался, что звезда выбрала удачный наряд.

«Достойный образ, который прекрасно обыгрывает шикарную фигуру Оксаны.

Мягкий рукава ниспадают с покатых плеч, корсет аккуратно подчеркивает декольте, платье мягко обнимает стройную талию, огибает бедра и опускается к длинным ногам.

Волны волос отлично вяжутся с этим образом, которых так элегантно завершают лодочки. Здесь нет акцентов или трендов. Лук получился совершенно классический, но идеальный, потому что он идет Оксане», – высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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