«Прекрасно обыгрывает шикарную фигуру»: Федорова в черном платье-футляре с открытыми плечами появилась в Кремле

Федорова пришла на турнир Кубок Кремля. Она облачилась в черное платье-футляр с открытыми плечами. Телеведущая сделала акцент на стройных ногах. Туфли-лодочки дополнили ее лук. Она сделала легкие локоны и неброский макияж. Поклонники восхитились тем, как выглядит Оксана в 44 года.

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