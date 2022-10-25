«Один из обувных маст хэвов»: Ирина Шейк в остромодном тренче и кожаных ботфортах отметилась на променаде

Ирина Шейк давно прославилась на весь мир. Она выросла в небольшом городе в России, но в юном возрасте покорила мировые подиумы. И теперь 36-летняя топ-модель продолжает работать с именитыми модельерами. Она живет в Нью-Йорке, но регулярно путешествует. Этой осенью звезда блистала на Неделе моды в Милане, Лондоне и Париже.
Обычно Ирину часто ловят папарацци на прогулке с дочкой Леей. Она привыкла к вниманию к своей персоне. Даже для променада модель выбирает броские наряды, хоть и часто отказывается от макияжа. Она хвасталась косухой оверсайз и платком из экокожи.
На этот раз Шейк выложила кадры, которые ей понравились. Ее запечатлели на улице, когда она садилась в автомобиль. Модель была с растрепанными волосами. При этом она щегольнула в тренче цвета мокрого асфальта и кожаных ботфортах. Лук дополняли солнцезащитные очки.
«Ничего смешного не пишите... О, спасибо за фотографии. Тренч королевы Vivienne Westwood. Сапоги от модного кроля Риккардо Тиши», – написала звезда.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила VIP-стилист Марина Морикова.
«Ботфорты в наступившем сезоне стали одним из обувных маст хэвов наряду с казаками, грубыми ботинками, туфлями на платформе и жокейскими сапогами.
Что касается тренчей, то этот предмет одежды в гардеробе сложно заменить. Ведь он всегда являлся переходной ступенькой к пальто. Они незаменимы как летом, так и осенью. Прекрасно стилизуются в любом стилистическом направлении как с брюками, так и с платьями.
Классические тренчи все также актуальны, но тем, кто хочет разнообразить гардероб я всегда рекомендую обратиться к более современным их исполнениям. Например, тренч как у Ирины, отражает тренд на 90-е. Об этом свидетельствуют увеличенные плечи и длина макси», – высказалась эксперт.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro