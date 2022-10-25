«Один из обувных маст хэвов»: Ирина Шейк в остромодном тренче и кожаных ботфортах отметилась на променаде

На этот раз Шейк выложила кадры, которые ей понравились. Ее запечатлели на улице, когда она садилась в автомобиль. Модель была с растрепанными волосами. При этом она щегольнула в тренче цвета мокрого асфальта и кожаных ботфортах. Лук дополняли солнцезащитные очки.

«Ничего смешного не пишите... О, спасибо за фотографии. Тренч королевы Vivienne Westwood. Сапоги от модного кроля Риккардо Тиши», – написала звезда.

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