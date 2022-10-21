«Будет хитом следующего года»: Лолита щегольнула в струящихся брюках цвета стрекозы и трендовой экошубе

58-летняя артистка теперь активно готовится к гастролям. Также она участвует в съемках шоу. На днях Лолита наведалась в бутик Игоря Гуляева. Она показала свою новые струящиеся брюки палаццо и белую шубку с пышным мехом. Милявская покрасовалась перед камерой в своем аутфите.

«Год назад Анита Цой подарила ткань, которую специально привезла из Китая для меня на концертный костюм. Игорь Гуляев придумал классный наряд, сейчас готовы только брюки. Как же мне повезло с друзьями», – похвасталась она.

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