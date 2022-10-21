«Будет хитом следующего года»: Лолита щегольнула в струящихся брюках цвета стрекозы и трендовой экошубе

Лолита Милявская продолжает выступать на сцене. Она является кумиром нескольких поколений. Певица не боится быть броской. Она пережила пятый развод, после которого феноменально похудела. А короткая стрижка также сделала ее моложе. Теперь зачастую она носит комбинезоны, шорты и платья мини.
58-летняя артистка теперь активно готовится к гастролям. Также она участвует в съемках шоу. На днях Лолита наведалась в бутик Игоря Гуляева. Она показала свою новые струящиеся брюки палаццо и белую шубку с пышным мехом. Милявская покрасовалась перед камерой в своем аутфите.
«Год назад Анита Цой подарила ткань, которую специально привезла из Китая для меня на концертный костюм. Игорь Гуляев придумал классный наряд, сейчас готовы только брюки. Как же мне повезло с друзьями», – похвасталась она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лолита. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценил стилист Руслан Громов.
«Я должен сказать, что предстающий концертный костюм Лолиты обещает быть фееричным, и более того, актуальным, поскольку ткань стрекозий раскрас будет хитом следующего года, я бы сказал, что многие азиатские мотивы выйдут на модный пьедестал.
Также, не могу не заметить, что наконец Лолита предстанет не в обтягивающем костюме, а в более свободном и летящем, воздушные ткани певице к лицу.
Экошубы по прежнему актуальны, и, в целом, меховые изделия Игоря Гуляева всегда узнаваемы, и практически все вне времени», – высказался эксперт.
Лолита Милявская. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro