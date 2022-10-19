Сапоги из 2000-х годов, которые снова вернулись в моду

Стилисты назвали пять моделей сапог из 2000-х годов, которые снова в тренде. В первую очередь, это изделия из блестящей лакированной кожи. Помните, какими популярными они были раньше? Доставайте, если сохранились!

Также в списке оказались сапоги, оформленные острым мысом и очень тонким каблуком. Такие модели круто сочетать с джинсами или узкими брюками.

Модные сапоги с облегающим голенищем, квадратным мысом и широким каблуком. Такие модели подчеркивают стройность ног.

И никак нельзя обойтись без сапог на плоском ходу и небольшом устойчивом каблуке, пишет Marie Claire.

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