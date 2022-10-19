4 модели пальто, которые пора выбросить в мусорку

Стилисты назвали модели пальто, которые безнадежно вышли из моды. Так что можете отправлять их на антресоль. Возможно, когда-нибудь они снова вернутся.

В первую очередь, речь идет о сильно приталенных пальто - такие фасоны подчеркивают недостатки фигуры. Лучше выбрать модели оверсайз.

Также выбрасывайте пальто-платья и модели с укороченными рукавами. Во-первых, в них холодно. Во-вторых, смотрятся они нелепо, ну правда.

Также в черном списке оказались пальто длиной до колена. Лучше выбирать длиннее, пишет The Symbol.

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