«Смело можно копировать образ»: Алсу отметилась в костюме с брюками в пол и самом трендовом пальто сезона

Алсу уже много лет выступает на сцене. Армия ее поклонников только растет. В 39 лет певица не перестает следит за фигурой и часто экспериментирует с нарядами. При этом вульгарных образов она всегда избегает. Многие коллеги, включая Филиппа Киркорова, восхищаются ее стилем. Звезда этой осенью успела пополнить гардероб.
Недавно Алсу показала свои фавориты в одежде. Она примерила костюм лазурного цвета, а также необычные брюки с алым тренчем и беретом. В этом сезоне артистка не боится быть очень яркой. Еще один аутфит изумил поклонников.
На этот раз Алсу покрасовалась в костюме в бельевом стиле, но смотрелся он более строго за счет принта «гусиная лапка». Брюк в пол и свободная рубашка визуально стройнили артистку. Также она примерила этот наряд с жакетом. А изюминкой стало пальто с таким же принтом. Певица дефилировала в нем по террасе.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Алсу. Многие признались, что наряд такой броский, что они бы не рискнули носить тотал лук. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколова.
«Алсу выглядит восхитительно в этом костюме тройке. С пальто образ получается максимально дополненным.
Принт «гусиная лапка» не выходит из моды, потому, что он является классикой. Носить его можно всегда. Более того, он придает вещам, при их правильном крое, элегантности и дороговизны. Трендом можно считать то, что весь образ выполнен в данном принте и это завораживает и немного рябит. Но рябит хорошо, приятно для глаз.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Черно-белое сочетание подходит всем: брюнеткам, блондинкам, рыжеволосым. Поэтому смело внедряйте его в свой гардероб.
Что касается фасона брюк – они актуальны. Их длина подобрана совершенно правильно – закрывает обувь и вытягивает и без того длинные ноги Алсу. Уместно, чтобы из-под брюк выглядывал носочек туфель, при ходьбе они именно так и будет.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Единственный нюанс в образе – образ брюки плюс рубашка выглядит простовато. А вот с жакетом, а затем с пальто – пазл складывается идеально. Все же большое количество принта, элегантность самой певицы просят этой более сложной многослойности. Приятно смотреть на Алсу. Смело можно копировать образ», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro