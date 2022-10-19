«Смело можно копировать образ»: Алсу отметилась в костюме с брюками в пол и самом трендовом пальто сезона

На этот раз Алсу покрасовалась в костюме в бельевом стиле, но смотрелся он более строго за счет принта «гусиная лапка». Брюк в пол и свободная рубашка визуально стройнили артистку. Также она примерила этот наряд с жакетом. А изюминкой стало пальто с таким же принтом. Певица дефилировала в нем по террасе.

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