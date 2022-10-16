Оливия Уайлд вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье

15 октября в Лос-Анджелесе прошел второй ежегодный бал Academy Museum Gala, на котором собрались многие звезды Голливуда. Пока одни знаменитости демонстрировали шикарные наряды, 38-летняя актриса Оливия Уайлд решила немного приоткрыть, что у нее под одеждой. И выбрала для мероприятия полупрозрачное платье.

Кинодива вышла в свет в серебристом наряде с длинными рукавами, который заканчивается внизу розовыми перьями. Бюстгальтер артистка не стала надевать, показав фигуру во всей красе. Прозрачность платья дала возможность поклонникам звезды рассмотреть многое даже без декольте.