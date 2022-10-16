Оливия Уайлд вышла в свет в полупрозрачном серебристом платье

15 октября в Лос-Анджелесе прошел второй ежегодный бал Academy Museum Gala, на котором собрались многие звезды Голливуда. Пока одни знаменитости демонстрировали шикарные наряды, 38-летняя актриса Оливия Уайлд решила немного приоткрыть, что у нее под одеждой. И выбрала для мероприятия полупрозрачное платье.
Кинодива вышла в свет в серебристом наряде с длинными рукавами, который заканчивается внизу розовыми перьями. Бюстгальтер артистка не стала надевать, показав фигуру во всей красе. Прозрачность платья дала возможность поклонникам звезды рассмотреть многое даже без декольте.
Оливия Уайлд 15 октября на мероприятии в Лос-Анджелесе. Фото: Global Look Press
Понравилась платье? Если что, оно из коллекции Alexandre Vauthier SS22 Couture.
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