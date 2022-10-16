«Женственность и элегантность»: Миддлтон щегольнула в винтажном жакете Chanel и брюках, которые стройнят

Стоит отметить, что приталенные жакеты в моде. Добавлю, что принцесса следует протоколу в выборе одежды из-за своего статуса. Но если вспомнить народную любимицу принцессу Диану, она позволяла себе достаточно смелые образы, множество кэжуальных комплектов, которые выглядят современно, чтобы носить их сегодня. У Кейт мы этого не видим или пока не видим.

Брюки – тоже чистая классика. Неунывающая. Брюки в пол всегда стройнят и удлиняют ноги, особенно, если дама на каблуках. Важно, чтобы брюки не собирались гармошкой внизу, иначе из попытки выглядеть стройнее, можно получить лишние килограммы и мешковатость. Важно также, чтобы брючина закрывала обувь, то есть была подшита под высоту конкретного каблука.

Вернемся к цвету: сочетание синий и черный тяжелое. Учитывая недавнюю кончину королевы Елизаветы, такое траурное сочетание, скорее всего, необходимо и оно уместно», – высказалась эксперт.