«Женственность и элегантность»: Миддлтон щегольнула в винтажном жакете Chanel и брюках, которые стройнят

Кейт Миддлтон давно стала частью британской королевской семьи. Она демонстрирует идеальные отношения с принцем Уильямом. Принцесса Уэльская успевает исполнять свои обязанности и растит троих детей. Недавно Великобритания пережила смерть королевы Елизаветы II. Супруги несколько раз общались с подданными в непростое время.
Но теперь траур завершен. Миддлтон уже с визитом ездила в Северную Ирландию. Она старается сочетать элегантные жакеты с пальто и брюками. Но на днях жена принца Уильяма также отметилась в канареечном платье, когда наведалась в больницу.
На этот раз Кэтрин вместе с мужем отправилась на благотворительное мероприятие Coach Core в Олимпийском парке. Ей снова удалось восхитить публику, так как принцесса Уэльская выбрала твидовый жакет синего цвета, который оказался винтажным. Он из коллекции Chanel 1995 года.И стоит такая вещь около 300 тысяч рублей. Миддлтон дополнила его брюками клеш и каблуками.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Пользователи Сети осыпали комплиментами жену принца Уильяма. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист Словена Соколова.
«Строго и траурно. Так выглядит цветовое сочетание, которое выбрала Кейт Миддлтон. На счет тренда – жакет от Chanel 1995 года классический, не базовый из-за приталенности, но Кейт или для Кейт стандартно выбирают именно такие модели.
Принцесса Уэльская всегда находится в образе женственном и элегантном. Но не всегда интересном. То есть женственность и элегантность в ее случае, учитывая прекрасную фигуру и внешность, можно докручивать, но этого почему-то не делают.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Стоит отметить, что приталенные жакеты в моде. Добавлю, что принцесса следует протоколу в выборе одежды из-за своего статуса. Но если вспомнить народную любимицу принцессу Диану, она позволяла себе достаточно смелые образы, множество кэжуальных комплектов, которые выглядят современно, чтобы носить их сегодня. У Кейт мы этого не видим или пока не видим.
Брюки – тоже чистая классика. Неунывающая. Брюки в пол всегда стройнят и удлиняют ноги, особенно, если дама на каблуках. Важно, чтобы брюки не собирались гармошкой внизу, иначе из попытки выглядеть стройнее, можно получить лишние килограммы и мешковатость. Важно также, чтобы брючина закрывала обувь, то есть была подшита под высоту конкретного каблука.
Вернемся к цвету: сочетание синий и черный тяжелое. Учитывая недавнюю кончину королевы Елизаветы, такое траурное сочетание, скорее всего, необходимо и оно уместно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro