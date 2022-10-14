«В стилистике бохо»: Орбакайте в самой модной юбке сезона и лоферах под питона предстала в Москве

По коридорам Орбакайте прошлась в черной юбке макси и тонкой водолазке с топом. Лук дополнили яркие детали: лоферы с принтом под питон и сумка алого цвета. Она также собрала волосы в хвост и сделала макияж с красной помадой.

Поклонники восхитились образом Кристины. Многие отметили, что она выглядела броско и стильно.

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