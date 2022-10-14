«В стилистике бохо»: Орбакайте в самой модной юбке сезона и лоферах под питона предстала в Москве

Кристина Орбакайте активно дает концерты. Она также снимается в кино. В этом году артистка успевала работать и проводить время с родными. А недавно певица оказалась в центре внимания, когда ее мама Алла Пугачева уехала из страны с двойняшками Лизой и Гарри.
А вот Кристина еще недавно была в Крыму, где дала концерт. А теперь она вернулась в Москву. Певица успела повидаться с младшим сыном Дени Байсаровым. А также она появилась на «Мосфильме», где устроила дефиле.
По коридорам Орбакайте прошлась в черной юбке макси и тонкой водолазке с топом. Лук дополнили яркие детали: лоферы с принтом под питон и сумка алого цвета. Она также собрала волосы в хвост и сделала макияж с красной помадой.
Поклонники восхитились образом Кристины. Многие отметили, что она выглядела броско и стильно.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.
«Для текущего сезона осень-зима характерно снижение градуса активности цвета и кроя в стилистике бохо. Если быть точнее, на данный момент стилистика бохо сменилась на богемный минимализм. Цвета становятся более сдержанными, нет такого обилия бахромы и вышивки, как раньше.
К этому тренду и можно отнести образ Кристины. Также в образе представлен один из маст-хэвов этого тренда – джинсовая юбка длины макси. Сдержанные цвета, игра фактур (трикотажа, денима и кожи) все это характерно для стилистики богемного минимализма.
Образ Кристины получился элегантным и целостным. Вместе с тем, для этой акцентные вещи помогают разнообразить образы, относящиеся к этой стилистике. Красная сумка графичной формы, поддержанная лоферами из питона, строчкой на юбке и яркая помада сделали образ целостным и законченным», – высказалась эксперт.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова – VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro