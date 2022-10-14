«В стиле «Буржуазной утонченности»: Татьяна Навка в бархатном платье миди и модном пальто сделала акцент на щиколотках

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже не участвует в соревнованиях, но создает красочные ледовые шоу. Спортсменка в 47 лет может похвастаться стройной фигурой. Несмотря на свой плотный график, она появляется на праздниках у друзей. Каждый раз звезда демонстрирует женственные образы.
Этой осенью Навка успела щегольнуть в кожаных брюках и куртке-рубашке. Она следит за трендами и постоянно пополняет гардероб обновками. Летом фигуристка часто носила романтичные платья с игривым принтом.
На этот раз Навка выложила архивное фото, поздравив певицу Жасмин с днем рождения. На снимке спортсменка позировала в бархатном платье с декольте и длинном пальто. Монохромный образ разбавили прозрачные туфли с камнями. Татьяна восхитила поклонников элегантным нарядом. она сделала акцент на тонких щиколотках.
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Татьяна Навка и Жасмин. Фото: соцсети звезды
А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Образ Татьяны Навка в стиле "Буржуазной утонченности". Мода на минимализм подкорректировала стиль "Буржуазный шик" и ввела в моду более элегантную версию в духе тенденции объединения контрастов. "Буржуазный шик" и "Минимализм", объединяясь, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно: "Спокойная роскошь". Роскошь выражается не яркими акцентами, а маркерами шика.
Буржуазную эстетику крайне трудно воплотить в вещах демократичных марок: уж слишком важны ткань и крой. В данном стиле применяются ретро ткани: бархат, кружево, шелк, шифон, атлас, жаккард, твид, шерсть. Ткань должна быть без украшательств и принтов, украшением является оголенный участок тела, акцент на нем.
В образе Татьяны мы видим роскошные ткани в сочетании с лаконичным кроем. Соблюден баланс открытых и закрытых участков тела. Глубокое декольте платья завуалировано сеткой, классическая длина, плюс сверху надето лаконичное летнее пальто в едином цвете и фактуре. Образ очень модный не только за счет монохрома, но и за счет того, что он воспринимается как костюм-двойка.
В осенне-зимнем сезоне 2022-2023 в моду вернулись деловые костюмы: двойки, тройки...И это не обязательно брюки + жакет или юбка + жакет, но и платье + пальто. Так что, Татьяна отразила в своем образе свежую модную тенденцию. В стиле "Буржуазная утонченность" акцент делается на что-то одно: либо на одежду, либо на аксессуары.
Татьяна сделала акцент на роскошные туфли, украшенные разноцветными кристаллами, которые очень эффектно разбавили черный монохром. Все получилось стильно, модно, эффектно и элегантно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro