«В стиле «Буржуазной утонченности»: Татьяна Навка в бархатном платье миди и модном пальто сделала акцент на щиколотках

А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Татьяны Навка в стиле "Буржуазной утонченности". Мода на минимализм подкорректировала стиль "Буржуазный шик" и ввела в моду более элегантную версию в духе тенденции объединения контрастов. "Буржуазный шик" и "Минимализм", объединяясь, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно: "Спокойная роскошь". Роскошь выражается не яркими акцентами, а маркерами шика.

Буржуазную эстетику крайне трудно воплотить в вещах демократичных марок: уж слишком важны ткань и крой. В данном стиле применяются ретро ткани: бархат, кружево, шелк, шифон, атлас, жаккард, твид, шерсть. Ткань должна быть без украшательств и принтов, украшением является оголенный участок тела, акцент на нем.

В образе Татьяны мы видим роскошные ткани в сочетании с лаконичным кроем. Соблюден баланс открытых и закрытых участков тела. Глубокое декольте платья завуалировано сеткой, классическая длина, плюс сверху надето лаконичное летнее пальто в едином цвете и фактуре. Образ очень модный не только за счет монохрома, но и за счет того, что он воспринимается как костюм-двойка.

В осенне-зимнем сезоне 2022-2023 в моду вернулись деловые костюмы: двойки, тройки...И это не обязательно брюки + жакет или юбка + жакет, но и платье + пальто. Так что, Татьяна отразила в своем образе свежую модную тенденцию. В стиле "Буржуазная утонченность" акцент делается на что-то одно: либо на одежду, либо на аксессуары.