Пять трендов из СССР снова стали писком сезона

Мода СССР снова возвращается, так считают именитые стилисты. Если еще недавно мы это считали «прошлым веком», то сейчас выйти в свет в забытых моделях считается стильным.

В моду снова возвращаются телогрейки, шапки-ушанки и разноцветные шерстяные свитеры с орнаментами. Эти предметы гардероба широко представлены на модных показах нового сезона.

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Кроме того, писком зимы стали авоськи - сетчатые сумки для продуктов, которые носили наши бабушки. Теперь они снова в тренде!