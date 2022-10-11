Костюмы на Хеллоуин: какие персонажи самые популярные на Западе в 2022 году

Окей, Гугл. Какой самый популярный костюм на Хеллоуин в 2022 году?

Google, и правда, представил статистику самых популярных запросов на карнавальные костюмы в Америке. В топ-5 попали жуткие персонажи Marvel Веном и Карнаж. Очевидно, благодаря недавним фильмам с Томом Харди. На третьем месте наряд в стиле Бритни Спирс, но спрос на него высок каждый год.

Второе место занял костюм гориллы — и пугающий, и скрывающий многие изъяны фигуры. Ну а лидирует запрос с названием сериала «Игра в кальмара». И тут выбор широк: можно нарядиться в зеленый костюм игрока, в розовый комбинезон охранника и в куклу-убийцу из первой серии. Все они стали чрезвычайно популярны по всему миру после выхода шоу на Netflix в 2021 году.