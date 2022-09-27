Названы самые модные прически на эту зиму

Тренды нулевых возвращаются!
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Известные парикмахеры Гай Танг и Дэвид Лопес назвали прически, которые будут самыми модными в нынешнем сезоне. В первую очередь, стилисты посоветовали «светленьким» представительницам окрашивать волосы в медные оттенки.

«Также блондинкам можно добавить к своим прядям карамельные и бежевые тона», — рассказал Танг.

Кроме того, из нулевых в моду возвращается косая челка, а также стрижка ежик и глянцевые пряди.

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«Присмотритесь к объемным локонам в стиле 1990-х годов», - добавил парикмахер изданию Elle.

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