Названы прически, которые старят женщин

Известный российский стилист Галина Тоторина назвала прически, которые могут превратить молодую девушку в бабушку.

По мнению стилиста, обладательницам светлых и негустых волос не стоит носить конский хвост. Таким женщинам лучше присмотреться к каре, которое придает волосам объем.

Любимый многими пучок тоже прибавляет возраст тем, у кого волосы негустые. Да, он красивый, но подходит далеко не всем подряд.

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Испортить внешний вид волос может и окрашивание в светлые тона. Аммиак делает пряди ломкими и безжизненными. А это уже давно не модно.