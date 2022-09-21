«На такую фигуру сядет все»: Подольская покрасовалась в костюме-тройке сиреневого цвета с узкими брюками

Наталья Подольская большую часть жизни выступает на сцене. Не так давно она отметила 40-летие. Певица продолжает выпускать новые песни. Она также поддерживает домашний очаг, растит двоих сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Артистка делает все, чтобы оставаться привлекательной.
Обычно Наталья не пропускает светских раутов. Она каждый раз облачается в женственные наряды. Все чаще певица отдает монохромным образам. Если сына Артемия в школу она проводила, надев серый костюм с юбкой макси, то на презентации YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка щегольнула в шелковом платье.
На съемках этого проекта Наталья была несколько дней. Она похвасталась одним из образов. Певица в студии позировала в костюме сиреневого цвета с жилеткой и узкими брюками. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Она дополнила образ туфлями-лодочками в тон.
Поклонник восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие посчитали, что яркий цвет ей идет. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Натальи Подольской относительно формы идеален. На такую фигуру сядет все. Тем более, костюм-тройка с жилетом смотрится великолепно. К цвету загорелой кожи подходит, а вот к волосам – тут есть вопросы, потому что цвет костюма лавандовый очень холодный, а цвет волос очень теплый.
Правда, сейчас правило, что холодное к холодному, а теплое к теплому, отменили. Все же немножко видим резонанс. Немножко Наталья смотрится отдельно от костюма из-за волос. Нет переходов и акцентов, которые могли бы продублировать ее колорит, хотя бы цвет волос. Это могли быть сумка или браслет.
В машине я вижу сумку, которая дублирует цвет волос, но наверное, этого мало. Когда она в костюмы, то акценты отсутствуют», – высказалась эксперт.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.