«На такую фигуру сядет все»: Подольская покрасовалась в костюме-тройке сиреневого цвета с узкими брюками

«Образ Натальи Подольской относительно формы идеален. На такую фигуру сядет все. Тем более, костюм-тройка с жилетом смотрится великолепно. К цвету загорелой кожи подходит, а вот к волосам – тут есть вопросы, потому что цвет костюма лавандовый очень холодный, а цвет волос очень теплый.

Правда, сейчас правило, что холодное к холодному, а теплое к теплому, отменили. Все же немножко видим резонанс. Немножко Наталья смотрится отдельно от костюма из-за волос. Нет переходов и акцентов, которые могли бы продублировать ее колорит, хотя бы цвет волос. Это могли быть сумка или браслет.

В машине я вижу сумку, которая дублирует цвет волос, но наверное, этого мало. Когда она в костюмы, то акценты отсутствуют», – высказалась эксперт.