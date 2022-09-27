На стиле: Ирина Шейк в тренче песочного цвета и остромодных брюках отметилась на публике

На днях Шейк была в Италии. Она продемонстрировала несколько образов на показе Versace. Также в черном мужском костюме с галстуком модель стала VIP-гостем на шоу Giorgio Armani. Она каждый раз притягивает к себе взгляды общественности.

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