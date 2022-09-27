На стиле: Ирина Шейк в тренче песочного цвета и остромодных брюках отметилась на публике

Ирина Шейкуже давно стала звездой международного уровня. Она живет в США, где растит дочку Лею. При этом российская модель продолжает активно строить карьеру. Она участвует в фотосессиях, снимается в рекламе и сотрудничает с дизайнерами. Этой осенью она блистает на Неделях моды в Нью-Йорке, Милане и не только.
На днях Шейк была в Италии. Она продемонстрировала несколько образов на показе Versace. Также в черном мужском костюме с галстуком модель стала VIP-гостем на шоу Giorgio Armani. Она каждый раз притягивает к себе взгляды общественности.
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А накануне Ирина приехала в Лондон, где приняла участие в показе Burberry. Она много лет дружит с Риккардо Тиши, поэтому не могла пропустить его презентацию. Если на подиуме модель щегольнула в черном платье макси, то потом за кулисами ее подловила сама Белла Хадид.
Молодая топ-модель засняла коллегу со стаканом кофе в руках. Шейк была в песочном тренче и остромодных широких брюках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа. Поклонники восхитились повседневным образом звезды.
Ирина Шейк. Фото: соцсети Беллы Хадид