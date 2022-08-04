«Мы все умрем»: Брэд Питт объяснил, почему нарядился в юбку на премьеру нового фильма

На берлинскую премьеру нового боевика «Быстрее пули» 19 июля 58-летний Брэд Питт явился в льняной юбке (не килте), чем шокировал даже весьма толерантную западную публику.
В новом интервью у кинозвезды спросили, что вдохновило его на такой смелый образ.
«Я не знаю! Мы все умрем, так что давайте наводить кипиш», — ответил Питт изданию Variety.
Кстати, на премьере нового фильма в Лос-Анджелесе 1 августа актер надел штаны, но весь его образ был зеленым, только кроссовки желтые. Опять эпатировал публику этот дерзкий малый.
Брэд Питт в Лос-Анджелесе 1 августа. Фото: Global Look Press
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Добавим, что ранее Брэд высказывался, что не следит за модными тенденциями, а в одежде ценит удобство и комфорт.