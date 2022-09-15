«Must have сезона»: Стеша Маликова щегольнула в широких брюках с защипами на высокой талии и рубашке оверсайз

Стеша Маликова с малых лет была частью светского общества. Благодаря папе Дмитрию Маликову, который является топовым певцом, Она посещала разные мероприятия, общалась со звездами и много путешествовала. Недавно наследница артиста окончила МГИМО. Теперь она развивает свой бренд одежды и часто дает советы по стилю.
Недавно Стеша отправилась в Чикаго. Там она отметилась как в модных широких джинсах, так и в кожаной мини-юбке. Дочка певица обладает стройной фигурой, поэтому легко экспериментирует в образами.
Теперь Маликова решила показать, с чем можно носить широкие брюки с высокой талией в светло-сером цвете. Сначала она примерила их с рубашкой оверсайз в тон. Потом бизнеследи заменил верх на клетчатую рубашку оверсайз. Такой комплект она предложила носить с жакетом и ботинками.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились ее луками. Многие осыпали комплиментами Стешу. А для сайта Teleprogramma.pro ее выбор оценила VIP-стилист Марина Морикова.
«Серый цвет один из фаворитов сезона, также как и монохромные образы. В пору отказа от строгих дресс-кодов, в нашу модную жизнь интегрировались классические костюмы из уютных материалов, классический жакет часто в таких сетах заменяется на рубашку, которую носят вторым слоем, а классическая белая рубашка заменяется на футболку или майку (кстати, must have сезона, несмотря на холода).
Мне нравятся комплекты на Стефании. Широкие брюки с защипами на высокой талии также актуально, но в данном случае я бы рекомендовала лоферы на более массивной подошве, а в случае с рубашкой заменила бы их на кеды», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова — VIP-стилист, стилизует гардеробы и коммерческие съёмки для брендов и самых красивых мероприятий, стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Сотрудничество: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Agalarov Event, Россельхозбанк и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school и др. Опыт работы стилистом 4 года.
Марина Корикова. Фото: Teleprogramma.pro