«Must have сезона»: Стеша Маликова щегольнула в широких брюках с защипами на высокой талии и рубашке оверсайз

Недавно Стеша отправилась в Чикаго. Там она отметилась как в модных широких джинсах, так и в кожаной мини-юбке. Дочка певица обладает стройной фигурой, поэтому легко экспериментирует в образами.

Теперь Маликова решила показать, с чем можно носить широкие брюки с высокой талией в светло-сером цвете. Сначала она примерила их с рубашкой оверсайз в тон. Потом бизнеследи заменил верх на клетчатую рубашку оверсайз. Такой комплект она предложила носить с жакетом и ботинками.