«Мгновенно сузило талию»: Бузова в кукольном платье бэби-долл с рукавами-фонариками скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова не скрывает, что следит за модой. Еще во время съемок шоу «Дом-2» она старалась выделяться. Несколько лет назад телеведущая заявила, что создает тренды. Она не скрывает, что стилисты на съемках подбирают ей наряды и прически. А вот в обычной жизни артистка щеголяет в брендовых нарядах, которые покупает зачастую в ЦУМе.
В последнее время Ольга часто оказывается на съемках. Она примеряет романтичные платья и костюмы. При этом для похода в ресторан или театр артистка выбирает лосины и жакеты. Она не боится экспериментировать с образами. Но на этот раз Бузова захотела похвастаться женственным аутфитом.
На этот раз Бузова устроила дефиле в мини-платье в стиле бэби-долл. Двойной наряд с белым низом и рукавами-фонариками и черным верхом, который словно стройнит. Кукольный наряд позволил ей сделать акцент на стройных ножках. Она дополнила лук туфлями-лодочками. Ольга также решила сделать прическу в стиле Мальвины с высоким хвостом.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
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«Оригинальное платье, имитирующее многослойность "платье-в-платье". Черно-белый контраст добавляет образу модного градуса и эффекта. Контраст в стиле и цвете — самая модная тенденция, поэтому именно черно-белое сочетание стало одним из самых модных, поскольку оно самое эффектное — это как объединить вместе день и ночь, свет и тень...
Это такое столкновение, которого не даст ни одно контрастное цветовое сочетание. Так что, Ольга не прогадала. Сам фасон платья подчеркивает женственность и комплиментарно демонстрирует фигурку.
Горизонтальная линия на плечевом поясе + рукав фонарик добавили плечам объема и визуально раздвинули их в ширь, выравнив с шириной и объемом юбки, что мгновенно сузило талию, а силуэт принял форму песочные часы. Женственность вновь в модных фаворитах. Эффекта добавляет и контраст форм и линий на платье: округлостей и острых углов
Серьги-кольца и локоны поддерживают округлости и женственность, а острый нос лодочек — острый угол на платье. И все бы отлично, если бы не мелкие детали, которые могут либо укрепить образ в целостную картинку, а могут ее разрушить... Акцентом в образе выступает платье, поэтому оно определяет стиль всего образа.
Платье девочковое, т.е. определяющим стилем будет наивная романтика, а значит туфельки лучше было бы на более низком каблуке и маникюр не с такими длинными и острыми ногтями. Либо нужно было добавить к обуви модные носочки или высокие гольфы, гетры белого цвета, они в модных трендах.
Получилось бы более гармонично, поскольку продолжилась бы линия многослойности, черно-белого контраста и носочки или гольфы добавили той детскости, того наивного очарования, которую задает платье. А так... все модно, но стиль не проработан», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro