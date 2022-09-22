«Мгновенно сузило талию»: Бузова в кукольном платье бэби-долл с рукавами-фонариками скрыла изъяны фигуры

На этот раз Бузова устроила дефиле в мини-платье в стиле бэби-долл. Двойной наряд с белым низом и рукавами-фонариками и черным верхом, который словно стройнит. Кукольный наряд позволил ей сделать акцент на стройных ножках. Она дополнила лук туфлями-лодочками. Ольга также решила сделать прическу в стиле Мальвины с высоким хвостом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

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