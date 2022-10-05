«Любит одеваться игриво»: Анна Нетребко в коротком платье в горох в стиле 60-х скрыла изъяны фигуры

Анна Нетребко является известной певицей. Она много лет выступает на сцене и не перестает гастролировать. Хотя в этом году количество ее концертов сократилось. Артистка славится еще и своей любовью к нарядам. Она собрала коллекции шляпок и обуви. Звезда в каждую поездку собирает комплекты вещей, которые продумывает заранее.
В 51 год Анна носит шорты и появляется на публике в вечерних платьях с разрезами. Она не раз восхищала поклонников нарядами. На этот раз певица съездила в Израиль, где дала концерт. Она спела с мужем Юсифом Эйвазовым. А вот свободное время артистка посвятила прогулкам и успела показать свои образы.
На этот раз Нетребко отметилась в музее. Она облачилась в белое короткое платье в горох. Наряд свободного кроя позволил ей скрыть изъяны фигуры. Она сделала акцент на загорелых ногах. Ее лук дополняла сумка-улитка тоже с принтом в горох. Певица собрала волосы в хвост, открыв шею. Броский образ звезды восхитил ее поклонников.
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Словена Соколоква.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
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«Анна Нетребко любит одеваться игриво на отдыхе. И это хорошо, не блистать же в оперных нарядах в обычной жизни. В целом весь образ собран гармонично. Здесь нет, конечно, высокого стиля, как и нет чего-то запрещенного.
Черно-белое платье по форме в стиле 60-х, а это сейчас актуально. Такая же по цвету сумочка-улитка. Кстати, ее круче замиксовать с ярким простым образом: джинсы и яркая футболка или топ. На ногах могут быть как высокие каблуки, так и кроссовки. Мюли, которые выбрала Анна – нейтральны и тоже в целом не портят образ.
Что еще из плюсов – звезда подобрала себе совершенно правильное по форме платье, согласно фигуре. Тип фигуры таков, что у нее всегда будут красивые стройные ноги, поэтому открывать их можно будет всегда или очень и очень долго. Что бы рекомендовала изменить – платью явно не хватает объема. Это видно в области груди.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Также, чтобы в нем читались те самые 60-е, хочется увидеть более выраженную трапецию. Она появится, если взять платье на размер-два больше.
Вообще, психология российских женщин такова, что маркировка на одежде почему-то для них имеет важное значение. Если женщина свободно себя чувствует в М, она обязательно захочет примерить S. Делать этого определенно не стоит. Уменьшить себя таким образом не получится. Все будет наоборот. Хотите выглядеть стройнее – возьмите одежду на размер больше, чтобы ни в груди, ни на руках не было и намека на сборки», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Она прошла обучение в Аrt Institute of Chicago, Школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также изучила авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Опыт работы в сфере моды 4 года.
Словена Соколова. Фото: Teleprogramma.pro