«Любит одеваться игриво»: Анна Нетребко в коротком платье в горох в стиле 60-х скрыла изъяны фигуры

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«Анна Нетребко любит одеваться игриво на отдыхе. И это хорошо, не блистать же в оперных нарядах в обычной жизни. В целом весь образ собран гармонично. Здесь нет, конечно, высокого стиля, как и нет чего-то запрещенного.

Черно-белое платье по форме в стиле 60-х, а это сейчас актуально. Такая же по цвету сумочка-улитка. Кстати, ее круче замиксовать с ярким простым образом: джинсы и яркая футболка или топ. На ногах могут быть как высокие каблуки, так и кроссовки. Мюли, которые выбрала Анна – нейтральны и тоже в целом не портят образ.

Что еще из плюсов – звезда подобрала себе совершенно правильное по форме платье, согласно фигуре. Тип фигуры таков, что у нее всегда будут красивые стройные ноги, поэтому открывать их можно будет всегда или очень и очень долго. Что бы рекомендовала изменить – платью явно не хватает объема. Это видно в области груди.