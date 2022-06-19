Ляйсан Утяшева призналась, что дорогие бренды помогают ей оставаться в форме

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева пришла после вторых родов в идеальную форму и не позволяет себе снова набрать вес. В новом видео она поделилась своеобразным лайфхаком, как ей удается держать себя в стройности.

«Я себе отрезала путь назад брендовыми дорогими вещами, - призналась 36-летняя звезда в собственном YouTube-шоу «Дерзкая готовка» (выпуск от 19 июня). – Нелегко мне это далось, потому что я очень экономный человек. Я из Раевки. Из Башкирии. Из советской семьи, в которой тяжело было с финансами. Я донашивала, даже иногда бабушкины халаты. И мне было не свойственно покупать какие-то супербрендовые вещи. Вообще не свойственно». «Позволила я это себе сделать… Первое платье Yves Saint Laurent у меня появилось в 35 лет, когда я достигла своего любимого веса – 50 килограммов. Этим самым жестом я отрезала себе путь назад, заплатив кусачее количество денег. Но оно и в пир, и мир, и в добрые люди. Я была в нем на шоу «Вечерний Ургант», я справляла в нем и 35-летие, я снималась в нем и на «Танцах». Это потрясающее платье, которое требует талии и длинных подтянутых ног. Я увидела, какая я в нем прекрасная, и каждый раз, когда я хочу наесться, я вспоминаю, что я в него или в подобное ему не влезу».

Для дополнительной стимуляции к отказу от вредной пищи Утяшева прикрепила себе на холодильник фотографию, на которой она «плюс 32 килограмма». В отпуске, когда хочется кушать всего и много, звезда ставит этот снимок себе на аватарку в социальной сети.

Ляйсан также призналась, что у нее есть еще один фактор, который заставляет держать себя в форме – это от природы худой муж, рядом с которым очень сложно казаться «девочкой».

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