«Крутой лайфхак»: как быстро укоротить платье без шитья

В соцсети TikTok блогерша выложила ролик, в котором показала - как быстро без шиться укоротить платье. Ролик набрал баснословное количество просмотров - более пяти миллионов.

На кадрах девушка надевает черное платье и подгибает подол юбки. После этого блогерша закрепляет ткань маленькими металлическими скобами, и окрашивает их в черный цвет так, чтобы они сливались с материалом. Все!

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».