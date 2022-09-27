Космический образ: Кардашьян в серебристых брюках с узором под «хохлому» и топе-корсете щегольнула на улице

Американская звезда своим новым нарядом подчеркнула достоинства фигуры.
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды

Ким Кардашьян уже много лет снимается для ТВ. Она также смогла стать актрисой и моделью. Однако ее главным козырем является нестандартная фигура. Благодаря пятой точке она прославилась на весь мир. И каждое ее появление на публике привлекает внимание общественности. 

Недавно Ким приехала в Милан на Неделю моды. Она посетила модные показы и даже стала автором одной из коллекций совместно с Dolce & Gabbana. Для выходов в свет дива выбирает силуэтные платья. Однако на этот раз не обошлось без конфузов. Одно из платьев было таким узким, что она в нем не шла, а семенила.

А вот 26 сентября Ким отправилась на очередное мероприятие. Она была замечена на улице в монохромном образе серебристого цвета. Модель подчеркнула фигуру, надев брюки клеш  с узором под хохлому и топ-корсет. Лук дополняли миниатюрная сумка и туфли-лодочки на шпильке. Кардашьян выложила кадры в Сеть. Поклонники восхитились ее образом и назвали его космическим. 

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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды

К слову, ранее Ким уже выбирала наряды серебристых оттенков. За последний год она постройнела. Поклонники не перестают поражаться тому, какой женственной фигурой обладает звезда. 

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