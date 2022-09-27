Космический образ: Кардашьян в серебристых брюках с узором под «хохлому» и топе-корсете щегольнула на улице

А вот 26 сентября Ким отправилась на очередное мероприятие. Она была замечена на улице в монохромном образе серебристого цвета. Модель подчеркнула фигуру, надев брюки клеш с узором под хохлому и топ-корсет. Лук дополняли миниатюрная сумка и туфли-лодочки на шпильке. Кардашьян выложила кадры в Сеть. Поклонники восхитились ее образом и назвали его космическим.

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