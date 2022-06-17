Хейли Бибер назвала кумира, который повлиял на ее стиль

Многие молодые модницы пытаются уследить за стилем Хейли Бибер. 25-летняя девушка является не только женой известного певца, но и профессиональной моделью.
На днях она стала гостьей The Tonight Show, и ведущий спросил у нее, кем вдохновлялась сама красавица, когда искала свое «я» в мире моды.
Хейли ответила, что первой иконой стиля для нее стала мама — очень увлеченная одеждой женщина. И, конечно же, молодую модель вдохновляли такие «титаны» индустрии, как Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.
Но это то, что миссис Бибер должна была ответить, как приличная девушка. А потом она заговорила о своем истинном кумире.
«Я очень вдохновлялась модой Ханны Монтаны, также известной как Майли Сайрус. В «Ханне Монтане» она носила наряды, которые я пыталась воссоздать, потому что думала, что это просто все», — призналась Хейли во время интервью.
Майли Сайрус в полнометражном фильме «Ханна Монтана». Фото: Walt Disney Pictures
Напомним, Майли Сайрус — 29-летняя певица и актриса, ставшая известной благодаря подростковому сериалу Disney «Ханна Монтана». Картина, выходившая в 2006-2011 годах, собрала огромную армию фанатов среди американских подростков.