Хейли Бибер назвала кумира, который повлиял на ее стиль

Многие молодые модницы пытаются уследить за стилем Хейли Бибер. 25-летняя девушка является не только женой известного певца, но и профессиональной моделью.

На днях она стала гостьей The Tonight Show, и ведущий спросил у нее, кем вдохновлялась сама красавица, когда искала свое «я» в мире моды.

Хейли ответила, что первой иконой стиля для нее стала мама — очень увлеченная одеждой женщина. И, конечно же, молодую модель вдохновляли такие «титаны» индустрии, как Кейт Мосс, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл.

Но это то, что миссис Бибер должна была ответить, как приличная девушка. А потом она заговорила о своем истинном кумире.