Какие шапки будут модными осенью 2022 года

Наступили холода, и многие достали из шкафов свои шапки. Стилисты рассказали, какие модели будут считаться трендовыми в новом сезоне.

В первую очередь, береты и вязаные шапки без завязок, которые плотно обхватывают голову. По мнению экспертов, модными также будут фуражки в морском стиле. Но их важно носить с объемными шубами или пальто. Только тогда это будет смотреться.

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С прошлого года в тренде остались шапки с помпоном крупной вязки и широким отворотом, пишет Woman's Day.