Какие брюки, попавшие в список антитрендов-2022, нужно убрать этой осенью из гардероба

От каких брюк стоит отказаться осенью 2022-го, чтобы спасти свой базовый гардероб от антитрендов сезона? Под прицелом модных критиков оказались те фасоны, которые не так давно были на пике популярности, а теперь пылятся в сундуках. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

На первом месте брюки-бананы. Это штаны прямого силуэта, чуть сужающиеся книзу. Когда-то такой фасон считался маст-хэвом любительниц классики. Теперь же им самое место в коробке на антресолях.

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Еще один модный провал спортивные штаны с лампасами. Эксперты в сфере стиля и моды советуют обратить внимание на однотонные брюки на резинке или леггинсы.

В антитрендах оказались также кюлоты. Эти укороченные брюки в стиле оверсайз списали со счетов, так как их модель визуально нарушала пропорции фигуры.

Этот список также можно пополнить джинсами скинни. Узкие брюки в облипку больше не в моде. Также как и хлопковые леггинсы и штаны с бантом на талии.

По материалам Grazia.