Какие брюки никогда не выйдут из моды

Каждой моднице хотелось бы иметь в своем гардеробе пару брюк, которая станет универсальной вещью для любого образа и в любой сезон. Такая одежда может с лихвой окупить свою цену за счет износостойкости. Какие брюки никогда не выдут из моды? Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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Помимо того, что фасон этих чудо брюк визуально делает ножки стройнее и вытягивает силуэт, добавляя роста, у них есть еще одно весомое достоинство - они не выходят из моды. Так что на них можно смело потратиться: эта покупка проходит как инвестиция. Речь идет о прямых и зауженных брюках.

Еще одна остромодная модель, которая остается в топе - это брюки палаццо.

По материалам The Voice