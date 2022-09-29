Какая одежда визуально старит мужчин

Редакторы журнала Men Today назвали предметы гардероба, которые визуально могут состарить вполне молодого мужчину. В первую очередь представителям сильного пола порекомендовали выкинуть в мусорку блестящие классические костюмы и рубашки.

Плохо смотрятся также пиджаки с широкими лацканами и массивные пряжки на ремнях. Вышли из моды широкие рубашки и сумки-барсетки.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кстати, при этом стилисты предлагают присмотреться к сумкам-папкам, портмоне, портфелю или рюкзаку. А вещи выбирать — ярких оттенков.