Как сочетать одежду, чтобы не выглядеть провинциалкой

Известный российский стилист Диана Ходаковская назвала ошибки, которые часто совершают девушки. По ее словам, некоторые сочетания в одежде смотрятся очень безвкусно. В первую очередь, Диана затронула обувь.

«Не носите темные ботинки на босу ногу, с прозрачными колготками и одеждой светлых тонов, это некрасиво!» - заявила Ходаковская.

Диана также посоветовала заправлять джинсы в сапоги и надевать классические спортивные кроссовки только на тренировки.

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Ну и яркие вещи, которые сейчас носят все подряд. Ходаковская считает, что много цветов сочетать тоже не стоит. Особенно, если вещи сшиты из разных материалов.