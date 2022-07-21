«Как для пляжа, так и для офиса»: как правильно подчеркнуть фигуру летним костюмом, как у Анны Михайловской

Анна Михайловская с сыном Мироном отдыхает в Сочи. Звезда «Капитанши» разместилась в люксовом отеле на берегу Черного моря, о чем рассказала своим фолловерам в соцсети. Помимо отдыха, актриса успевает показать фанатам и все свои наряды.

На этот раз Анна позировала на фото в летнем костюме-двойке, которые вошли в моду еще несколько лет назад. Как сказал эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, вариации таких костюмов могут быть самыми разными: укороченные рубашки, рубашки с коротким рукавом, шорты-бермуды и даже бриджи.