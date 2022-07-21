«Как для пляжа, так и для офиса»: как правильно подчеркнуть фигуру летним костюмом, как у Анны Михайловской

Анна Михайловская с сыном Мироном отдыхает в Сочи. Звезда «Капитанши» разместилась в люксовом отеле на берегу Черного моря, о чем рассказала своим фолловерам в соцсети. Помимо отдыха, актриса успевает показать фанатам и все свои наряды.
На этот раз Анна позировала на фото в летнем костюме-двойке, которые вошли в моду еще несколько лет назад. Как сказал эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, вариации таких костюмов могут быть самыми разными: укороченные рубашки, рубашки с коротким рукавом, шорты-бермуды и даже бриджи.
Анна Михайловская. Фото: соцсети
«С цветами тоже большой выбор - это могут быть как яркие, сочные, неоновые оттенки, так и спокойные, натуральные. Такие костюмы актуальны как для пляжа, если сочетать их с соломенной канотье и эспадрильи, так и для офиса с босоножками на тонком ремешке или «лодочками» и аккуратной сумочкой», - сказал Наз Маер.
При этом модельер отметил, что в таком наряде не видна фигура актрисы, а это, по последним трендам, - минус.
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«В этом комплекте все хорошо, кроме исполнения. Мы совершено не «читаем» фигуру девушки, что по последним трендам является «минусом». Рубашку лучше заправить. В идеале даже сочетать с поясом-корсетом. Или выбрать укороченный вариант верха», - добавил Наз Маер.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер – модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: соцсети