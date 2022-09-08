Избегайте этой ошибки: Меган Маркл к пудровым брюкам палаццо подобрала топ, который испортил ее фигуру

И теперь пара снова намерена приехать в Великобританию, но уже без визита к королеве. А на днях они прибыли в Германию, где посетили мероприятие в рамках продвижения «Игр непобежденных», которые курирует герцог.

Маркл для такого случая выбрала белый топ с американской проймой Anine Bing. Изюминкой образа стали струящиеся брюки палаццо Brendon Maxwell пудрового цвета. Она постаралась скрыть изъяны фигуры. Принц Гарри предпочел серый костюм и рубашку без галстука.