Избегайте этой ошибки: Меган Маркл к пудровым брюкам палаццо подобрала топ, который испортил ее фигуру

Для визита в Дюссельдорф герцогиня Сассекская выбрала стильный и лаконичный образ, который оценила имидж-стилист Елена Бестави.
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл уже четыре года состоит в браке с принцем Гарри. Их свадьба в свое время стала событием года, а избранницу рыжеволосого сына принцессы Дианы полюбили британцы. Она родила мужу сына Арчи. Однако вскоре герцогиня Сассекская пожаловалась на жить при дворе и влюбленные покинули Великобританию.

Несмотря на то, что супруги отказались от королевских обязанностей и лишились многих привилегий, они летом приезжали в Лондон, чтобы посетить праздник по случаю празднования юбилея правления королевы Елизаветы  II. Наряды Маркл сравнивали с образами Кейт Миддлтон, которая является женой принца Уильяма.Герцогиня Сассекская любит нарушать протокол. 

И теперь пара снова намерена приехать в Великобританию, но уже без визита к королеве. А на днях они прибыли в Германию, где посетили мероприятие в рамках продвижения «Игр непобежденных», которые курирует герцог.

Маркл для такого случая выбрала белый топ с американской проймой Anine Bing. Изюминкой образа стали струящиеся брюки палаццо  Brendon Maxwell пудрового цвета. Она постаралась скрыть изъяны фигуры. Принц Гарри предпочел серый костюм и рубашку без галстука. 

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Публика восхитилась тем, как выглядела Меган. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее ауфтит оценила имидж-стилист Елена Бестави, которая указала на ошибки в образе.

«Образ Меган Маркл состоит из трендовых вещей: это и брюк палаццо, и топ с американской проймой. Но при этом выбор данного топа, на мой взгляд, играет не на руку герцогине Сассекской. Американская пройма визуально увеличивает плечи. 

Плюс палаццо – это очень широкие брюки. Чтобы сбалансировать верх и низ, я бы добавила контрастный пояс на брюки. Этот акцент позволил бы придать силуэту схожесть с песочными часами, что является более гармоничным и выигрышным силуэтом», – пояснила эксперт. 

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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