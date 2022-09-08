Избегайте этой ошибки: Меган Маркл к пудровым брюкам палаццо подобрала топ, который испортил ее фигуру

Меган Маркл уже четыре года состоит в браке с принцем Гарри. Их свадьба в свое время стала событием года, а избранницу рыжеволосого сына принцессы Дианы полюбили британцы. Она родила мужу сына Арчи. Однако вскоре герцогиня Сассекская пожаловалась на жить при дворе и влюбленные покинули Великобританию.
Несмотря на то, что супруги отказались от королевских обязанностей и лишились многих привилегий, они летом приезжали в Лондон, чтобы посетить праздник по случаю празднования юбилея правления королевы Елизаветы II. Наряды Маркл сравнивали с образами Кейт Миддлтон, которая является женой принца Уильяма.Герцогиня Сассекская любит нарушать протокол.
И теперь пара снова намерена приехать в Великобританию, но уже без визита к королеве. А на днях они прибыли в Германию, где посетили мероприятие в рамках продвижения «Игр непобежденных», которые курирует герцог.
Маркл для такого случая выбрала белый топ с американской проймой Anine Bing. Изюминкой образа стали струящиеся брюки палаццо Brendon Maxwell пудрового цвета. Она постаралась скрыть изъяны фигуры. Принц Гарри предпочел серый костюм и рубашку без галстука.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Публика восхитилась тем, как выглядела Меган. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее ауфтит оценила имидж-стилист Елена Бестави, которая указала на ошибки в образе.
«Образ Меган Маркл состоит из трендовых вещей: это и брюк палаццо, и топ с американской проймой. Но при этом выбор данного топа, на мой взгляд, играет не на руку герцогине Сассекской. Американская пройма визуально увеличивает плечи.
Плюс палаццо – это очень широкие брюки. Чтобы сбалансировать верх и низ, я бы добавила контрастный пояс на брюки. Этот акцент позволил бы придать силуэту схожесть с песочными часами, что является более гармоничным и выигрышным силуэтом», – пояснила эксперт.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro