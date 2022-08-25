Импортозамещение от Семенович: певица выпустила коллекцию нижнего белья и купальников

«Все, за что я берусь, делаю идеально. И к процессу создания своей линии белья и купальников подошла со всей ответственностью, — говорит Анна. — Ведь я знаю, насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию — правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым».

«Оказалось, что найти грамотных конструкторов и мастеров не так просто. Бельевые компании привыкли работать по стандартным лекалам. У меня же был спецзаказ, за который многие производители не хотели браться, ведь создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей. Я общалась с несколькими фирмами, но создать идеальное белье, удовлетворяющее меня полностью, у нас не получалось. Ведь прежде всего я ориентировалась на себя и на своих подписчиц в социальных сетях. Проводила опросы, собирала пожелания от девочек с формами. И все их запросы от типа тканей до фактуры застежек были внимательно учтены».