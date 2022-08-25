Импортозамещение от Семенович: певица выпустила коллекцию нижнего белья и купальников

Певица Анна Семенович наконец представила коллекцию нижнего белья и купальников для дам с роскошными формами, которую обещала ранее.
Идея создания идеального белья для пышных женщин появилась у Анны несколько лет назад. Певица признается, что на личном опыте знает, с какими проблемами при покупке одежды сталкиваются дамы с большими формами. От задумки до реализации Семенович прошла путь почти в два года.
Анна Семенович показала и разработанные ею модели, и себя. Фото: из архива звезды
«Все, за что я берусь, делаю идеально. И к процессу создания своей линии белья и купальников подошла со всей ответственностью, — говорит Анна. — Ведь я знаю, насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию — правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым».
«Оказалось, что найти грамотных конструкторов и мастеров не так просто. Бельевые компании привыкли работать по стандартным лекалам. У меня же был спецзаказ, за который многие производители не хотели браться, ведь создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей. Я общалась с несколькими фирмами, но создать идеальное белье, удовлетворяющее меня полностью, у нас не получалось. Ведь прежде всего я ориентировалась на себя и на своих подписчиц в социальных сетях. Проводила опросы, собирала пожелания от девочек с формами. И все их запросы от типа тканей до фактуры застежек были внимательно учтены».
Анна Семенович разработала белье для женщин с пышными формами. Фото: из архива звезды
Наконец в 2022 году Семенович познакомилась с мастерами из компании Dea Fiori. Вместе они создали коллаборацию нижнего белья, главная особенность которого заключается в правильной поддержке большой груди. При этом модели выглядят красиво и соблазнительно.
«Женщины точно почувствуют себя богинями, — добавляет 44-летняя певица. — Важно, что сейчас, во времена импортозамещения и санкций, — отличное время для развития и укрепления нашего отечественного бизнеса. Можно считать, что это и мой скромный вклад в этом направлении».
Комфорт и соблазнительность — главные кредо новой коллекции. Фото: из архива звезды
Анна уверена, что помогла дизайнерам создать отличное белье, которое ничем не уступает по качеству иностранным люксовым брендам, а по комфорту для большой груди так вообще во много раз их превосходит. При этом цена новой коллекции совсем не кусается. Семенович придирчиво тестировала будущие модели на себе, вносила коррективы и пожелания, проверяла каждый шов и теперь своим именем отвечает за комфортность этого белья.
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Коллекция белья и купальников от звезды будет представлена в начале сентября на выставке нижнего белья в Москве. Бельевые комплекты от Анны Семенович уже нашли своих первых покупательниц, а купальники появятся в продаже в январе 2023 года.