Голубь в руках Кэрри Брэдшоу оказался модной сумочкой

5 октября в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сериала «И просто так». В Сети появились фотографии, на которых Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис вернулись к своим культовым ролям Кэрри и Шарлотты. И фанатов франшизы привлекла одна интересная деталь.

На снимках Паркер как будто держит в руках голубя, но это не живая птица, а некий предмет. Западные СМИ быстро идентифицировали его. Это напечатанная на 3D-принтере пластиковая ручная сумочка (или клатч) из осенней коллекции JW Anderson 2022 года. Аксессуар уже есть в продаже за 890 долларов.

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Открывается «голубь» сбоку – у него поднимается крыло, а внутри имеется пустое пространство для маленьких женских штучек. Он стоит на своих лапках и смотрит вбок. Ранее Сара Джессика Паркер показала эту необычную сумочку на своей странице в социальной сети, когда сообщила о старте съемок.