«Гимназистка Маша»: дочка Кудрявцевой и Макарова отметилась в юбке плиссе и пуховике-дутике цвета лимона

1 сентября Лера вместе с мужем появилась на публике. Супруги отвели дочку в престижную гимназию Е. М. Примакарова, при которой находится садик. Примечательно, что ведущим на школьной линейке был Андрей Малахов. Телеведущая облачилась в юбку с с блузкой и пудровый тренч.

Она не отходила от дочки, которая была в школьной форме с юбкой плиссе и галстуком, а также в стеганом пуговике-дутике лимонного цвета. Прическу украшали два белых банта.