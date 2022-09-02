«Гимназистка Маша»: дочка Кудрявцевой и Макарова отметилась в юбке плиссе и пуховике-дутике цвета лимона

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитой ведущей. Она не только работает на телевидении, но и ведет концерты, премии, фестивали. При этом в 51 год Лера всегда следит за внешностью. На съемках стилисты подбирают для нее броски наряды. А вот в обычной жизни она предпочитает доверять своему вкусу.
В последнее время у Леры не было даже одного свободного дня. Она вела концерты, ездила на съемочную площадку. При этом она успела подготовить четырехлетнюю дочку Марию к садику, где девочка уже учит английский, рисует и не только. А когда Кудрявцева уезжает, то с крохой остается ее папа Игорь Макаров.
1 сентября Лера вместе с мужем появилась на публике. Супруги отвели дочку в престижную гимназию Е. М. Примакарова, при которой находится садик. Примечательно, что ведущим на школьной линейке был Андрей Малахов. Телеведущая облачилась в юбку с с блузкой и пудровый тренч.
Она не отходила от дочки, которая была в школьной форме с юбкой плиссе и галстуком, а также в стеганом пуговике-дутике лимонного цвета. Прическу украшали два белых банта.
После торжественного концерта Кудрявцева и Макаров оказались в садике, где смогли пообщаться с воспитателями и преподавателями. Они также приняли участие в первых занятиях.
«1 сентября! Всех с Днем знаний! Знание – сила! Гимназистка Маша к новому учебному году – готова», – написала телеведущая.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Друзья и коллеги осыпали комплиментами звездную семью. Многие отметили, что Мария очень похожа на маму. «Чудесные», — восхитилась Лариса Гузеева. «Как быстро время летит», — отметила Ирина Безрукова. «Сама то в какой класс идешь, в 11? Выглядишь как старшеклассница», «Какая она милая, твоя копия», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды