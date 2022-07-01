Гармонично и продумано: Мишель Серова показала нескучное платье для лета

Весной этого года дочь Александра Серова, Мишель, стала мамой во второй раз. Звездная наследница родила сына Макара и практически сразу приступила к работе. Съемки, песни, звездные тусовки — график молодой мамы и певицы расписан по дням.
На одном из недавних мероприятий Мишель появилась в черном платье необычного кроя. По словам стилиста Марины Мориковой, уже не один год черный цвет является одним из самых «стильных» цветов сезона.
«Мне нравится актуальный крой платья с вырезами. Этот дизайнерский прием позволяет показать очень красивые и порой пикантные части тела деликатно и сдержанно, избегая вульгарности. В целом образ гармоничный и продуманный. Нескучному total black и деконструкции говорим этим летом да!» — сказала Морикова.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Стилизует гардеробы и коммерческие съемки для брендов и самых красивых мероприятий. Сотрудничает с Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанком и др. Образование: Британская высшая школа дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студия Константина Богомолова (г. Рига) и др. Опыт работы стилистом — три года.
Марина Морикова. Фото: личный архив
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