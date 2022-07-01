Гармонично и продумано: Мишель Серова показала нескучное платье для лета

Весной этого года дочь Александра Серова, Мишель, стала мамой во второй раз. Звездная наследница родила сына Макара и практически сразу приступила к работе. Съемки, песни, звездные тусовки — график молодой мамы и певицы расписан по дням.

На одном из недавних мероприятий Мишель появилась в черном платье необычного кроя. По словам стилиста Марины Мориковой, уже не один год черный цвет является одним из самых «стильных» цветов сезона.