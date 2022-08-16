«Это самый женственный силуэт»: Бородина в трендовом мини-платье с эффектом тонкой талии вышла на променад

Длина мини, которая этим летом на пике моды демонстрирует стройные ноги. V-образный вырез удлинил шею, а на контрасте с объемными рукавами-крыльями руки кажутся еще худее, что в совокупе с длинной тонкой шеей, стройными ногами и осиной талией делает весь силуэт хрупким, утонченным, что усиливает женственность.

Ведь сила женщины в ее слабости. Акцентом в образе выступает огненный оттенок красного, что добавляет сексуальности образу и праздника. Не даром такой оттенок называют "Фиеста". Это пламенный алый цвет ассоциируется с любовью, страстью, летом и праздником.

Оттенок теплый, поэтому гармонично сочетается с природным цветовым колоритом Ксении, ее загорелой кожей, карими глазами и цветом волос цвета горького шоколада. Она не забыла и про модный контраст добавив на тонкое запястье массивные часы в мужском стиле.

Но обувь я бы поменяла, не смотря на схожесть в цвете. Образ летний, легкий и дневной, а туфли из более вечерней группы, хотя я сужу только по видео.

Не могу понять текстуру ткани. Если у платья не натуральная хлопковая текстура, а шелк или органза, то тогда туфли будут уместны и аутфит уже будет не столько дневным сколько вечерним коктейльным. В любом случае образ мне нравится, Ксения в нем выглядит красиво, по летнему ярко,женственно и соблазнительно», – высказалась эксперт.