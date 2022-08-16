«Это самый женственный силуэт»: Бородина в трендовом мини-платье с эффектом тонкой талии вышла на променад

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что этот проект сделал ее знаменитой.
Теперь телеведущая живет на широкую ногу. Она носит люксовые наряды, балует дочек Теону и Марусю, а также успела обеспечить наследниц квартира в Москве. В этом году звезда часто путешествует.
Примечательно, что недавно Ксения снова приехала в Турцию. Она отдыхает с детьми на морском побережье. С собой телеведущая взяла множество нарядов.
Она накануне вышла на променад в шелковом наряде золотистого цвета. В 39 лет Бородина не перестает следить за фигурой. Она не перестает следить за трендами.
На этот раз для ужина Бородина нарядилась в мини-платье красного оттенка с принтом «мильфлер». Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Телеведущая распустила волосы и сделала макияж с алой помадой. Она устроила танцы на глазах подруг, а потом продефилировала.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ксения. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Абсолютная женственность, что сейчас, наконец-то, опять в моде. Платье презентабельно демонстрирует пропорции фигуры, поскольку рукава усилили плечевой пояс, а юбка А-силуэта, да еще с рюшами, усилили линию бедер, что мгновенно на контрасте визуально сузило талию и приблизило силуэт к идеальной форме "песочные часы". А это самый женственный силуэт.
Длина мини, которая этим летом на пике моды демонстрирует стройные ноги. V-образный вырез удлинил шею, а на контрасте с объемными рукавами-крыльями руки кажутся еще худее, что в совокупе с длинной тонкой шеей, стройными ногами и осиной талией делает весь силуэт хрупким, утонченным, что усиливает женственность.
Ведь сила женщины в ее слабости. Акцентом в образе выступает огненный оттенок красного, что добавляет сексуальности образу и праздника. Не даром такой оттенок называют "Фиеста". Это пламенный алый цвет ассоциируется с любовью, страстью, летом и праздником.
Оттенок теплый, поэтому гармонично сочетается с природным цветовым колоритом Ксении, ее загорелой кожей, карими глазами и цветом волос цвета горького шоколада. Она не забыла и про модный контраст добавив на тонкое запястье массивные часы в мужском стиле.
Но обувь я бы поменяла, не смотря на схожесть в цвете. Образ летний, легкий и дневной, а туфли из более вечерней группы, хотя я сужу только по видео.
Не могу понять текстуру ткани. Если у платья не натуральная хлопковая текстура, а шелк или органза, то тогда туфли будут уместны и аутфит уже будет не столько дневным сколько вечерним коктейльным. В любом случае образ мне нравится, Ксения в нем выглядит красиво, по летнему ярко,женственно и соблазнительно», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro