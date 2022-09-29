Это провал: какие челки лучше не носить

Челка снова возвращается в моду. Вот только идет она далеко не всем. Стилисты назвали четыре немодные челки, которые испортят ваш образ. Лучше сразу прислушаться к советам профессионалов, чтобы не попасть впросак.

Главные образом в антимодном рейтинге оказалась прямая густая челка. Она делает подбородок шире, а черты лица — грубыми.

Некрасиво смотрится также редкая рваная челка и микрочелка. Последняя подходит только обладательницам овального лица.

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И главным антитрендом стилисты назвали челку, выкрашенную в яркие цвета. Это уже пережиток прошлого, пишет журнал Grazia.