«Еще больше удлиняет ноги»: Боня отметилась в модном мини-платье в горох в стиле наивной романтики

Боня решила облачиться в черное мини-платье в горох с акцентом на талии и коротким рукавом. Телеведущая предпочла подчеркнуть свои ноги. Она собрала волосы в пучок и дополнила образ нюдовым макияжем.

Поклонники восхитились ее романтичным аутфитом. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro наряд звезды оценила имидж-стилист Елена Бестави.

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