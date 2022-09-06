«Еще больше удлиняет ноги»: Боня отметилась в модном мини-платье в горох в стиле наивной романтики

Виктория Боняуже давно покинула шоу «Дом-2», которое сделало ее известной. Она перебралась жить в Монако, но часто приезжает на родину. Светская львица порой блистает на красных дорожках. Также она ведет передачи, занимается своим бизнесом и развивается, как бьюти-блогер. В свои 42 года звезда может похвастаться подтянутой фигурой.
Обычно Виктория демонстрирует кадры из путешествий. Она ездила в Иорданию, а теперь собралась покорить гору. Каждый раз телеведущая берет с собой множество нарядов от вечерних платьев до костюмов и шорт. На днях светская львица решила продемонстрировать свой новый лук, когда заселилась в гостиницу.
Боня решила облачиться в черное мини-платье в горох с акцентом на талии и коротким рукавом. Телеведущая предпочла подчеркнуть свои ноги. Она собрала волосы в пучок и дополнила образ нюдовым макияжем.
Поклонники восхитились ее романтичным аутфитом. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro наряд звезды оценила имидж-стилист Елена Бестави.
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«Принт горох – это классика, а классика вечна и всегда актуальна. Может меняться величина гороха, но не его актуальность в женском гардеробе. Данное платье на Виктории в стиле наивной романтики. Оно маленькое воздушное с маленькими рукавами-крылышками.
Все это история наивности, инфантилизма. Возможно, по стилю оно не совсем подходит Виктории, потому что в ней нет этой наивности. Но ее фигуре оно очень подходит. Стройная, с длинными ногами. Это платье еще больше удлиняет ноги. Оно смотрится очень интересно», – высказалась эксперт.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro