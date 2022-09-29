Джулия Фокс вышла в свет в платье «из фольги»

32-летняя актриса и модель Джулия Фокс продолжает эпатировать публику своими нарядами на светских мероприятиях. Вечером 28 сентября она явилась на вечеринку New York Ballet Fall Fashion Gala 2022 в пышном серебристом платье, которое со стороны кажется большой оберткой из фольги. Свой образ звезда дополнила сумочкой и макияжем под цвет облачения.
Джулия Фокс 28 сентября на вечеринке New York Ballet Fall Fashion Gala 2022. Фото: Global Look Press
Экстравагантный выбор, но для тех, кому понравился наряд, отметим, что это платье от бренда Zac Posen.
Зак Позен — 41-летний американский модельер еврейского происхождения. Он стал известен в 2000 году, когда создал платье для Наоми Кэмпбелл. Его работы любят такие звезды, как Натали Портман, Рианна, Кейт Уинслет, Камерон Диас, Дженнифер Лопес, Бейонсе и другие.
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