Джулия Фокс вышла в свет в платье «из фольги»

Экстравагантный выбор, но для тех, кому понравился наряд, отметим, что это платье от бренда Zac Posen.

Зак Позен — 41-летний американский модельер еврейского происхождения. Он стал известен в 2000 году, когда создал платье для Наоми Кэмпбелл. Его работы любят такие звезды, как Натали Портман, Рианна, Кейт Уинслет, Камерон Диас, Дженнифер Лопес, Бейонсе и другие.

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