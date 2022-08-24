«Достойный силуэт»: Федорова в платье со шлейфом модного металического цвета появилась на публике

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил концептмейкер Александр Осипов.

«Красивое царское платье. Металические цвета сейчас в тренде, а игра золота, серебра и рубина превратила наряд в дорогое произведение искусства. Очень небанальный и при этом модный цвет.

Что касается силуэта, то в контексте вечерней моды неуместно говорить про тренд или антитренд, так как модели вечерних платьев являются классическими. Можно лишь отметить вульгарные или скучные сочетания.

В данном случае мы видим достойный силуэт. Во-первых, Оксана остановилась на облегающем варианте, который очень подошел ее фигуре. Во-вторых, выбирая две открытые зоны - грудь и спина - Фёдорова очень рисковала, так как модный закон гласит открывать лишь одну часть тела. Но благодаря целомудренной длине подола и рукава, получилось шикарно.

В целом перед нами выдержанный образ с интересной прической, вечернем макияжем, эффектным платьем и все это на красивой женщине. В общем здесь все сложилось идеально», – высказался эксперт.