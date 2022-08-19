«Деним – навсегда!»: Алсу в самой модной юбке сезона и шелковой блузке отметилась на прогулке

Алсу уже давно стала одной из самых известных певиц в стране. Не так давно она отметила свое 39-летие. Поклонники не перестают восхищаться ее моложавым видом и стройной фигурой. Артистка регулярно появляется на публике. Она носит не только вечерние наряды, но и элегантные костюмы, струящиеся платья.
Недавно Алсу вернулась из Турции. Она отметила день рождения сына Рафаэля, которому исполнилось шесть лет. А вот выходные певица провела в Санкт-Петербурге с дочкой Сафиной. Они посетили музеи, покатались на лодке. Исполнительница хита «Зимний сон» даже щегольнула в мини-шортах и кедах. Но также у нее были и другие образы.
На некоторых кадрах Алсу позировала в юбке макси из денима с разрезом. Она дополнила лук белой шелковой блузкой, которую спереди можно завязать на узел. Лоферы кофейного оттенка и белая сумка дополнили ее образ. Артистка выглядела современно. Она также распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
Поклонники восхитились ее нарядом. Многие отметили, что Алсу выглядит на 20 лет. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Алина Берри.
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Алсу с подругой. Фото: соцсети звезды
«Деним – навсегда! Певица Алсу в джинсовой юбке в пол- не правда ли удивительно, как джинса оказывается в трендах сезона каждый год?
А самое интересное, что джинсовая юбка (особенно как на Алсу) действительно хороший и стильный вариант вне времени и возраста. Кстати, певица выбрала красивый небесно-голубой оттенок джинсы.
А дополнила она этот предмет гардероба не менее модной в этом сезоне шелковой рубашкой, завязанной в узел. Светлые цвета всего лука отлично освежают звезду. А маленькая минималистичные сумка поддерживает образ», – высказалась эксперт.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.
Алина Берри. Фото: Teleprogramma.pro