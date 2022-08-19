«Деним – навсегда!»: Алсу в самой модной юбке сезона и шелковой блузке отметилась на прогулке

На некоторых кадрах Алсу позировала в юбке макси из денима с разрезом. Она дополнила лук белой шелковой блузкой, которую спереди можно завязать на узел. Лоферы кофейного оттенка и белая сумка дополнили ее образ. Артистка выглядела современно. Она также распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие отметили, что Алсу выглядит на 20 лет. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Алина Берри.

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