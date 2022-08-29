Цвет настроения черный: рэпер Lil Nas X вышел в свет в наряде из перьев

Молодой артист продемонстрировал атлетичный торс и экстравагантный вкус.
Lil Nas X

Lil Nas X. Фото: Global Look Press

Похоже, в Америке у Филиппа Киркорова появился подражатель, готовый шокировать публику нарядами из перьев.

28 августа рэпер Lil Nas X (23-летний Монтеро Ламар Хилл) явился на ковровую дорожку церемонии награждения MTV VMA 2022 без рубашки, зато окруженный ореолом черных перьев. На нем были огромный головной убор и широкая юбка, собранные из множества волосков. Для интересующихся отметим, что это наряд от дизайнера Harris Reed.

Lil Nas X на церемонии MTV VMA 2022. Фото: Global Look Press

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В этот вечер Lil Nas X выиграл награды в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшие визуальные эффекты». Жаль, что на  церемонии MTV не дают приз за лучший костюм, а то парень забрал бы и его.

После такого даже как-то не верится, что Киркоров и Крид знают толк в «цвет настроения черный».

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