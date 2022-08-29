Цвет настроения черный: рэпер Lil Nas X вышел в свет в наряде из перьев

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В этот вечер Lil Nas X выиграл награды в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшие визуальные эффекты». Жаль, что на церемонии MTV не дают приз за лучший костюм, а то парень забрал бы и его.

После такого даже как-то не верится, что Киркоров и Крид знают толк в «цвет настроения черный».