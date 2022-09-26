Больше не модно: какие модели пуховиков пора выбрасывать

Стилисты из мира моды рассказали, какие именно фасоны пуховиков утратили свою актуальность в нынешнем сезоне. Вы можете смело выбрасывать куртки, если они не соответствуют трендам, считают редакторы Marie Claire.

Больше немодны модели из тонкой ткани и приталенного кроя, с меховой отделкой и поясом на талии. Стилисты советует теперь присмотреться к пуховикам с большими карманами и вариантам с капюшоном.

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Кроме того, в тренде сейчас удлиненный пуховик-гусеница и модели с коротким рукавом. Но последний вариант вряд ли подойдет для нашей страны.