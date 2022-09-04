Бейонсе «потеряла себя в любви» в новой рекламной кампании Tiffany & Co.

Певица Бейонсе стала звездой новой рекламной кампании ювелирного бренда Tiffany & Co. под названием «Потерять себя в любви» (Lose Yourself in Love). Очередные новинки от знаменитого производителя украшений олицетворяют «празднование индивидуальности, любви и универсальной связи».
«Для меня большая честь продолжать партнерство с Tiffany and Co. и еще глубже исследовать, насколько прекрасны наши связи, когда мы по-настоящему празднуем отношение и важность любви, которую испытываем к себе как личностям», - говорится в официальном заявлении звезды.
Кстати, 4 сентября Бейонсе исполняется 41 год. Ролик с ней в рамках новой рекламной кампании можно посмотреть ниже.
Одна из вещей, которые носит Бейонсе в видео, — колье из коллекции Tiffany HardWear, сделанное специально для этой кампании. Оно включает в себя звенья из 18-каратного золота, в три раза превышающие масштаб реальной модели из упомянутой коллекции. На его сборку и полировку ушло более 40 часов.
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В рамках рекламной кампании Бейонсе будет носить украшения бренда в предстоящем фильме, основанном на ее новом музыкальном хите Summer Renaissance. Премьера проекта состоится текущей осенью.