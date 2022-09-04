Бейонсе «потеряла себя в любви» в новой рекламной кампании Tiffany & Co.

Одна из вещей, которые носит Бейонсе в видео, — колье из коллекции Tiffany HardWear, сделанное специально для этой кампании. Оно включает в себя звенья из 18-каратного золота, в три раза превышающие масштаб реальной модели из упомянутой коллекции. На его сборку и полировку ушло более 40 часов.

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В рамках рекламной кампании Бейонсе будет носить украшения бренда в предстоящем фильме, основанном на ее новом музыкальном хите Summer Renaissance. Премьера проекта состоится текущей осенью.